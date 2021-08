La ragazza tradita fa stampare dei volantini per trovare il fidanzato dell’amante del compagno

Gli strani volantini sono comparsi in provincia di Salerno, a Scafati, una piccola cittadina di 50 mila abitanti. L’annuncio recita: “AAA Cercasi Luigi, fidanzato con Valeria, che vive zona Scafati. Voglio raccontargli e fargli vedere come la sua fidanzata si diverte a distruggere anni di convivenza con una relazione clandestina con il mio compagno (tra l'altro lei recidiva).Ci sono chat e chiamate che confermano gli incontri avvenuti mentre io e Luigi eravamo sul posto di lavoro. Sono Michela, questo è il mio numero, sarei lieta di scambiare due chiacchiere con Luigi”.

Quando uno la combina grossa poi se la deve aspettare altrettanto grossa, così dopo il tradimento subito dal fidanzato, una certa Michela ha deciso di vendicarsi e far sapere delle corna all’ignaro Luigi, fidanzato dell’amante che se la faceva con il suo compagno. Così Michela ha invaso le vie della città con l’annuncio dimostrando una certa determinazione nel voler scovare Luigi. Quando una donna minaccia di mostrare le chat, c’è sempre da temere il peggio. Rimane il dubbio che si possa trattare di una mossa pubblicitaria, anche se non si sa bene per promuovere cosa, o di un semplice scherzetto; fatto sta che tutta Scafati si starà chiedendo come andrà a finire questa storia di doppi tradimenti e storie parallele.