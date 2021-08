Blake Lively e Ryan Reynolds 10 anni dopo come al primo appuntamento

Blake Lively e Ryan Reynolds non sono solo una coppia di bellissimi, sono anche innamoratissimi dopo 10 anni dal loro primo appuntamento e per di più sono pure spiritosi. Tutto ciò è ben riassunto da uno dei loro ultimi scatti pubblicati sui social che li ritrae pronti per tornare al ristorante di sushi dove andarono a cena insieme per la prima volta nel 2011, lo O Ya Sushi di Boston. L’attrice diventata famosa grazie a Gossip Girl e Adaline ha spiegato nelle Stories che hanno voluto ricreare il loro primo appuntamento a distanza di dieci anni, ma con una differenza: "Andiamo ancora fuori per il nostro primo appuntamento. Ma con scarpe molto più comode" ha scritto per descrivere la foto in cui appaiono lei in sandali e lui in scarpe da ginnastica D’altronde l’amore vero è quello che ti fa stare comodo!

Ryan Reynolds ha recentemente spiegato come è nato il loro amore. Non è stato un colpo di fulmine, anzi i due si sono conosciuti sul set di Lanterna Verde e: "Siamo stati amici, amiconi e per un anno e mezzo abbiamo fatto uscite a quattro, con le rispettive persone che frequentavamo" ha rivelato lui durante il podcast SmartLess. "Ci siamo sempre tenuti in contatto, anche per caso, e a un certo punto lei doveva andare a Boston. Io stavo andando a Boston e ho detto: faccio la strada con te". Ed è lì che sono finiti ad abbuffarsi di sushi e amore esattamente dieci anni fa; nel frattempo si sono sposati e hanno fatto 3 figlie: James, 6 anni, Inez, 4 anni, e Betty, quasi 2 anni.