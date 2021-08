Sarah jessica Parker e Chris Noth di nuovo insieme per Sex and the City

Arrivano i primi scatti della coppia più attesa del revival di Sex and The City: Carrie e Mr. Big, interpretati rispettivamente da Sarah Jessica Parker, 56 anni, e Chris Noth, 66. I due in foto non appaiono particolarmente sorridenti, forse perché la loro love story (cinematografica) secondo alcune indiscrezioni sarebbe in crisi, e loro sull’orlo del divorzio, come dimostra l’assenza della fede nuziale dal dito di Mr Big.

La loro è sempre stata una storia travagliata, i due di sono sposati finalmente solo alla fine del primo film di Sex & the City, precedentemente lui l’aveva mollata all’altare. Nel sequel Carrie si concede una scappatella con l’ex Aidan Shaw, interpretato da John Corbetti e quando lei confessa il tradimento, lui invece di mollarla le regala un diamante per sigillare il loro amore.

Ora nel revival And Just Like That… le cose sembrano nuovamente traballare. In uno spezzone dello script trapelato e diffuso in rete, mentre Carrie è a cena con gli amici, il suo personaggio pronuncia questa battuta: "Stavo registrando il podcast, mi stavo lavando i capelli. Sì, non mangiavo o dormivo, ma almeno mi sentivo bene con il mio matrimonio. Ora sono solo una delle mogli di cui lui si prende cura?". In effetti negli scatti rubati lui appare sempre distratto o dal telefono o da chissà cosa, lei un po’ scocciata, come se si fosse calata benissimo nella parte della moglie stufa. Staremo a vedere che epilogo avrà la loro decennale storia d'amore.