L'ennesima ricetta mostruosa su TikTok: la pasta fritta

Niente, la pastasciutta tradizionale con il pomodoro e il basilico è ormai un lontano ricordo da libri di storia, almeno in giro per il mondo dove spopolano versioni più o meno disgustose del nostro piatto più tradizionale. L’ultima versione della pasta arriva da Tik Tok: si chiama pasta chips o pasta crisps ed è pasta cotta in friggitrice. A proporla è l’utente @feelgoodfoodie, conosciuta come Yumna, la chef ha condiviso un video tutorial per preparare questa delizia: prima si scotta la pasta, la si mescola con olio, parmigiano e spezie, a quel punto si può mettere la pasta nella friggitrice ad aria per 10 minuti a 200 gradi per ultimarne la cottura, ricordandosi di girare la pasta a metà cottura, neanche fosse un sofficino. Ovviamente per condire questa delizia sbizzarritevi come meglio credete: c’è chi usa la feta montata (a quanto pare esiste) , chi una salsa marinara o un banale pesto per gli amanti della tradizione.

Niente panico se non avete una friggitrice ad aria, l’alternativa è usare il forno a 200 gradi per circa 20/25 minuti; certo questa soluzione, avverte la foodblogger, rende la pasta meno croccante rispetto all’originale, ma se avete troppa voglia di assaggiare la pasta chips vi farete andare bene anche questo metodo di riserva. Il risultato finale sono delle specie di chips da utilizzare insieme alla salsine come condimento, insomma il nostro primo piatto principe sarebbe ridotto ad un apetizer!