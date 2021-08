Ecco i cibi che favoriscono l’abbronzatura proteggendo la pelle!

Un articolo di Donna Moderna ha snocciolato un elenco degli alimenti migliori da consumare in questo periodo perché favoriscono l’abbronzatura, ma al tempo stesso proteggono la pelle. Alcuni alimenti fanno meglio di altri all’organismo, questo si sa. Ci sono dei cibi che favoriscono l’idratazione e al contempo danno una spintarella all’abbronzatura. Sicuramente al primo posto tra gli alimenti da prediligere in estate ci sono frutta e verdure: puntate sulle varietà più colorate e variegate.

Ciliegie, more, fragole, lamponi, pomodori, albicocche, pesche hanno proprietà antiossidanti e in più ci aiutano a dimagrire senza perdere il sorriso e il gusto! Il miglior modo di consumare la verdura e la frutta è certamente cruda per conservarne le proprietà.

In pole position troviamo le carote. Contengono circa 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di polpa. Non male, perfette da sgranocchiare durante il lavoro in ufficio o in smartworking.

Al secondo posto c’è il radicchio: ricco di vitamina A, ideale da consumare con pomodori freschi e finocchio detox. Al terzo posto ci sono le albicocche: aiutano la tintarella e sono buone in ogni momento della giornata, anche loro ricche di vitamina A. Al quarto posto ci sono i pomodori, il cibo simbolo dell’estate. Con un filo di olio extravergine d'oliva prevengono i danni del sole sulla pelle e con un pizzico di origano sono davvero gustosi. Al quinto posto si parla di frutti rossi: la macedonia ad esempio può essere una sfiziosa merenda o un pranzo light. Scegli frutti rossi e blu, ricchi di antocianine. Sesto posto per il melone giallo, ricco di vitamina A ed è un altro classico da spiaggia o ufficio: dissetante, il pranzo estivo perfetto, soprattutto se non avete voglia di cucinare. Settimo posto per le golosissime ciliegie che favoriscono l'abbronzatura proteggendo il microcircolo, saziano, eppure hanno anche poche calorie. All’ottavo posto Donna Moderna suggerisce il gazpacho. La zuppa estiva che arriva dalla spagna e sa di estate: pomodori, cetriolo e peperoni per un drink dissetante o come salsina da accompagnamento. Penultima nella top ten si classifica l’ananas: dissetante e alleata della circolazione. Dicono addirittura che faccia dimagrire, provate per credere. Al decimo posto infine c’è la frutta secca che con un alto contenuto di vitamina E protegge la pelle dalle infiammazioni: non mangiarne un chilo a manciate, ma utilizzala per guarnire yogurt o insalate!

Speriamo di avervi ispirato e ora correte a fare la vostra spesa estiva.