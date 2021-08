Kit Harington ha confessato di avere avuto un esaurimento nervoso dopo il Trono di Spade

L'attore che ha interpretato Jon Snow nella serie Il Trono di Spade, terminata nel 2019 ha rivelato di avere avuto un esaurimento nervoso probabilmente proprio a causa della sua partecipazione alla lunga serie cruenta ed emotivamente coinvolgente. "Sono andato incontro a problemi mentali dopo Il Trono", ha detto Harington "E ad essere onesto anche durante la fine. Credo che debbano essere messi in relazione alla natura dello show e a ciò che ho fatto per anni". L'attore, 34 anni, ha confessato di essersi dovuto prendere un anno lontano dal set per riprendersi dal crollo emotivo: Harington è stato infatti ricoverato in un centro di salute mentale. L’attore aveva accumulato troppo stress, che lo aveva spinto ad abuso di alcol, peggiorato da alcune questioni personali, Insomma la star del Trono di Spade non ha retto al peso dell'enorme successo della saga e si è dovuto sottoporre a un periodo di rehab.

Dopo la pausa dal set lo abbiamo ritrovato nella seconda stagione di “Modern Love", decisamente meno stressante come serie e con al centro l’amore piuttosto che guerre, stragi e violenza. Ad aiutarlo, oltre alla riabilitazione, anche la paternità: all’inizio del 2021 è infatti nato il figlio avuto con Rose Leslie, conosciuta proprio sul set di Game of Thrones, che in fin dei conti gli ha anche portato qualcosa di buono!