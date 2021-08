Morto il cane pastore che non voleva abbandonare il suo gregge durante gli incendi in Sardegna

Angelo lo hanno soprannominato, perché ha protetto fino alla fine il suo gregge dagli incendi che lo minacciavano nella provincia di Oristano. Alla fine hanno dovuto portarlo via i soccorsi, ma ha riportato gravissime ustioni e da giorni lottava tra la vita e la morte. Non ce l’ha fatta: troppe le ferite e il dolore, a dare l’annuncio sono stati i veterinari della Clinica Duemari che hanno costantemente aggiornato tutti sul suo stato di salute. Angelo era diventato un simbolo dell’amore per la propria terra, per il proprio bestiame, nonostante la minaccia delle fiamme. Una semplice didascalia per annunciarne la scomparsa: “Non soffre più”, hanno scritto su Facebook.

Angelo era salito su un muretto per allontanarsi dalle fiamme, ma senza abbandonare il gregge; le fiamme però lo avevano ustionato al muso e alle zampe. Arrivato alla clinica in gravi condizioni, il team di veterinari guidato da Paolo Briguglio e Monica Pais si era preso cura di lui, ma non c’è stato nulla da fare. Con lui aumenta la conta delle vittime innocenti degli incendi insulsi che hanno bruciato oltre 200mila ettari di territorio insiema a case ed aziende agricole.