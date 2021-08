Una Barbie per omaggiare Sara Gilbert la creatrice di Astrazeneca

Mattel, casa produttrice della bambola più famosa del mondo, ha voluto fare un omaggio alle donne impegnate nel campo della scienza. L’idea è anche quella di creare modelli diversi rispetto all’ormai antiquato stereotipo di bambola casalinga, bambola commessa, ecc. Tra i 5 modelli c’è anche Sara Gilbert, colei che ha sviluppato il vaccino anti Covid AstraZeneca, il primo prodotto sul pianeta. La scienziata ha già ricevuto un altro omaggio, ben più solenne, è stata infatti insignita del titolo nobiliare di “dama”.

La professoressa Gilbert insegna vaccinologia all’università di Oxford e certamente non si aspettava di avere una bambola con la sua faccia e ha addirittura definito “strana” l’iniziativa, ma augurandosi che sia anche utile: “Spero che vedendo la mia Barbie le bambine capiscano quanto siano fondamentali le carriere nella scienza per aiutare il mondo in cui viviamo”.

Le alte Barbie sono state dedicate a due operatrici sanitarie americane, Amy O’Sullivan e Audrey Cruz, all’attivista canadese Chika Stacy Oriuwa, la ricercatrice brasiliana Jaqueline Goes de Jesus e alla dottoressa australiana Kirby White, che ha inventato un camice riutilizzabile per i sanitari impegnati nella lotta al Covid.

Lisa McKnight, vicepresidente responsabile del settore bambole Mattel, ha spiegato così l’iniziativa: “Il nostro vuol essere una forma di riconoscimento ai tremendi sacrifici affrontati da coloro che lavorano in prima fila come eroi per contrastare la pandemia e le sfide che ne sono derivate”; ovviamente la speranza è anche quella di “alimentare l’immaginazione dei bambini in direzione dell’esempio reso da queste eroine”.