A Londra ha aperto il primo cocktail bar per cani

I vostri cani sono stanchi di aspettarvi a casa mentre uscire fuori a divertirvi e bere con gli amici? Adesso c’è la soluzione che mette d’accordo tutti: portateli con voi, a bere. Se siete a Londra potete portare i vostri animali all’After Bark (il dopo abbaio) che propone drink per voi e per il vostro cane. Un posto dove non sono gli animali sono tollerati, ma sono proprio al centro delle attenzioni del personale e circondati da clienti che amano i cani. Il vostro Fido avrà a disposizione anche snack per accompagnare i dog drink, che hanno tutti nomi molto evocativi: i puptails sono i cocktail dedicati ai cuccioli (puppy in inglese), tra questi troviamo la Capawinha, fatta con succo di mela e un sottobicchiere da mangiare! Con 10 sterline il vostro amato cane potrà godere di una degustazione completa di vino o birra (analcolici), quasi li invidierete (per il prezzo, non per l’assenza di alcol).

Il locale ha aperto grazie a una raccolta fondi per poter aiutare gli amanti dell'aperitivo a condividere con i loro cani il momento più bello della giornata. Il fondatore Jamie Swan, intervistato da Reuters, ha spiegato che il locale nasce per venire incontro alle esigenze dei padroni che non vogliono lasciare soli a casa i cani, specialmente in questo periodo di ritorno alla socialità dopo che i cani si sono abituati ad averci tra i piedi 24 ore su 24. “E l’ansia da separazione è spesso un problema per chi ha appena accolto un cane nella propria vita”, ha detto Swan, riferendosi a tutti quelli che hanno approfittato del lockdown per prendere un cucciolo in famiglia.