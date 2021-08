Molla tutto e parte on the road in compagnia del gatto

Rich era stufo della sua vita monotona e ha mollato tutto per partire in viaggio; sono storie che si sentono spesso, ma forse è la prima volta che sentite di un ragazzo che parte in compagnia del suo gatto per un viaggio on the road.

Rich ha venduto casa, lasciato il lavoro, ma la sua gatta Willow non poteva certo darla via e così sono partiti insieme dalla Tasmania, dove vivevano, alla volta dell’Australia e da lì hanno iniziato a girare a bordo di un camper. Insieme stanno visitano luoghi pazzeschi e Rich racconta la sua lunga avventura attraverso i social dove i suoi follower non vedono l’ora di scoprire dove si sono fermati e cosa stanno visitando.

"Non potrei immaginare di vivere quest'avventura senza lei al mio fianco", ha detto Rich, "È sempre entusiasta di esplorare i luoghi dove ci fermiamo, è rilassata e curiosa".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Willow the travelling cat (@vancatmeow)

Chi pensa che i gatti siano selvatici e solitari si sbaglia, Willow ama andare alla scoperta dei posti in cui si accampano, ma poi torna sempre dal suo amato padroncino: "Willow è al sicuro grazie a un collare di localizzazione, che mi consente di sapere sempre dove si trova"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Willow the travelling cat (@vancatmeow)



Insieme hanno percorso già 50mila chilometri e chissà quanti altri ancora ne faranno.