Trovano un pacco di carta mai aperto durante un trasloco: dentro un uniforme da aviatore

Quando si liberano soffitte e cantine potete stare certi che qualcosa di interessante salterà fuori: giocattoli dell’infanzia, diari che non siamo riusciti a buttare per l anostalgia e cose così; certo a Charles Hanson è andata un po’ diversamente. Lui, banditore d’asta inglese, durante lo sgombero di una casa nello Staffordshire ha trovato un piccolo tesoro storico: un’uniforme da aviatore di 70 anni fa, perfettamente conservata per di più. Se ne stava nascosta e ben riposta in uno di quei vecchi pacchi postali fatti su con la carta di giornale e lo spago. Chissà da dove arrivava e dove era diretto questo strano pacco. L’uniforme è appartenente alla Royal Air Force britannica e risale alla Seconda Guerra Mondiale, quel modello è rimasto in uso fino al 1941 tra il personale di volo e fino al '43 per quello di terra. L’uniforme era incartata in fogli di giornale che riportavano le date 20 e 22 novembre 1955, quindi inconfutabilmente quel pezzo di storia se ne stava chiuso lì da quasi 70 anni. “È stato un po' come trovare un regalo di Natale non aperto da un'era dimenticata" ha commentato Hanson "ero entusiasta di vedere cosa ci fosse sotto gli strati di carta". Ha poi confermato le buone condizioni del cimelio: "L'uniforme è ancora in buone condizioni e perfettamente indossabile". L’entusiasmo probabilmente deriva sia dalla curiosità di scoprire cosa ci fosse nel pacco sia dalla conseguente certezze che quel che contiene è di grande valore e che potrà portargli un bel ricavo!