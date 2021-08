La mamma di un’influenzer cancella i profili da 2 milioni di follower alla figlia

Non è stato un errore quello di Fernanda Rocha Kanner, madre dell’influencer brasiliana Nina Rios. La donna ha cancellato i profili social della figlia di proposito. Il motivo è semplice: secondo la madre non era sano che sua figlia basasse le sue certezze sul giudizio di emeriti sconosciuti. “Credo che non sia salutare nemmeno per un adulto basare la propria autocoscienza sui commenti ricevuti online, figuriamoci per un’adolescente come mia figlia” ha spiegato la donna in un lungo post su Intagram. “A 14 anni è già difficile di per sé scoprire chi sei veramente, quando poi ci sono due milioni di persone che non hai mai visto in vita ma che pensano di conoscerti diventa non solo più difficile, ma anche più pericoloso.”.

La scelta della donna è arrivata quando ha notato che la figlia era diventata ossessiva con i selfie sempre uguali e i balletti su Tik Tok nella speranza di emulare il successo di qualcun altro. La scelta della donna è stata molta coraggiosa: “Non volevo che mia figlia diventasse una che fa pubblicità a prodotti di dubbia affidabilità. E non voleva che la mia brillante figlia si riducesse a fare i suoi balletti quotidiani come un babbuino addestrato”, e la sua spiegazione è molto dura a riguardo: “E’ una generazione infelice se queste cose equivalgono ad avere fama”. La figlia, il cui vero nome è Valentina, ovviamente non l’ha presa benissimo: “Mi sono arrabbiata tantissimo, ma non so quando o se tornerò sui social. Al momento non voglio, anche perchè tornarci ora mi sembra più un ostacolo che può peggiorare le cose”. La madre ha anche spiegato che nell'immediato futuro della figlia c'è un semestre di studi in Svizzera dove studierà biologia e si godrà la vita offline, perché è lì che bisogna essere davvero felici.