Tokyo 2020: Italia da urlo, è quasi record medaglie

La medaglia di Viviana Bottaro nel karate, specialità kata, porta l’Italia a segnare già un piccolo record: è la migliore Italia per medaglie da venti anni a questa parte. I podi sono 35: 7 ori, 10 argenti e 18 bronzi, eguagliando il numero totale di Atlanta 1996. Ora è caccia al record assoluto, cercando di superare Los Angeles 1932 e Roma 1960 quando gli azzurri si guadagnarono 36 medaglie.

I pronostici non erano forse così rosei, ma adesso i nostri atleti ci credono e le cartucce da sparare ci sono, con qualche rammarico per Frank Chamizo che ha perso la semifinale nella disciplina lotta libera contro il bielorusso Mahamedkhabib Kadzimahamedau. Oggi la lotta per il bronzo contro l’americano K.D. Dake contro cui potremmo ottenere così l'ennesimo terzo posto di un medagliere sbilanciato verso il gradino più basso del podio. Se consideriamo gli ori, infatti, Atlanta 1996 rimane ineguagliabile: lì furono 13 titoli, 10 secondi posti e 12 terzi. Difficile ora pensare ad altri ori per questa olimpiade; ma Tokyo 2020 è già stata un successo per il nostro Paese, messo a durissima prova dalla pandemia di Covid19 e che con i suoi successi ha saputo rialzare il morale di tutta la nazione.