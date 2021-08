Valentino Rossi annuncia il ritiro a fine stagione: “È stato un viaggio grandioso”

Impossibile non commuoversi dopo il discorso pronunciato dal campione di MotoGP Valentino Rossi, che in una conferenza stampa convocata in Austria (dove si correrà nel weekend) ha annunciato che questa stagione per lui sarà l’ultima. Queste le sue parole: "Come ho detto nel corso della stagione, prendo la mia decisione dopo la pausa estiva, e la prendo adesso. Ho deciso di fermarmi, questa è la mia ultima stagione. Questo è un momento difficile, è un momento triste, difficile pensare che non correrò nel campionato. Ho fatto questo per quasi trent'anni e l'anno prossimo la mia vita cambierà da un certo punto di vista. Il mio è stato un percorso lungo, e grandioso, molto divertente". Il campione non vuole finire male la sua brillante e lunghissima stagione e i risultati che sta ottenendo non sono all’altezza della sua storia: "I risultati sono stati inferiori alle aspettative e gara dopo gara ho capito che la decisione giusta. L'anno prossimo cosa farò? Penso che guiderò le macchine. Sono un pilota e lo sarò per tutta la vita. Ora sono in pace con me stesso, non felice, io avrei voluto gareggiare per altri vent'anni".

Ma il Dottore ha vinto tutto ciò che poteva vincere: ventisei anni di carriera, 423 gare disputate (di cui 115 vinte), 235 podi e 9 titoli mondiali. Classe 1979. Nove titoli mondiali conquistati, di cui cinque vinti consecutivamente tra il 2001 e il 2005. ad oggi è l'unico pilota nella storia del motomondiale ad aver vinto il titolo in quattro classi differenti: 125, 250, 500 e MotoGP. Ma Valentino Rossi si è distinto anche per la sua simpatia esuberante e il suo essere sempre un po’ sopra le righe. Il giorno dell’annuncio dell'addio però si è mostrato in tutta la sua onestà e fragilità, con un unico rimpianto: "Sono un po' triste di non avere vinto il decimo campionato ma specialmente perchè penso lo meritassi per il mio livello e la mia velocità. Ma va bene così, penso di potermi non lamentare della mia carriera.Non so per quale motivo, ma sta di fatto che sono riuscito ad avvicinare tante persona al motociclismo, nella mia parte di carriera ho fatto qualcosa che ha acceso le persone, di questo sono molto fiero, è qualcosa di molto speciale".