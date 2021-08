Arriva Brickit: l'app che legge i mattoncini di Lego e ti consiglia cosa farne

Brickit è un’azienda fondata da Andrey Tatarinov e Leonid Alexandrov, due grandi fan di Lego che hanno voluto offrire a una soluzione a un problema che hanno molti ex giovani: i mattoncini Lego. Tantissime persone si ritrovano in casa casse di mattoncini di varie costruzioni, tutti mischiati insieme e senza sapere davvero cosa farne. L’app sviluppata da Brickit è in grado di scansionare in un attimo tutti i mattoncini che si trova davanti e suggerire alcune costruzioni da realizzare con quei pezzi, oltre a suggerire alcuni pezzi da integrare per poter fare costruzioni inedite. Una vera app nerd che gli amanti del Lego adoreranno. L’app non solo propone quale costruzione è possibile realizzare con i pezzi che si hanno ma fornisce anche le istruzioni per costruire passo passo il modello che abbiamo scelto, ridando una nuova vita ai vecchi pezzi.

Il Lego, inventato in Danimarca nel 1949, ha avuto un grande successo negli anni, si possono costruire modelli di oggetti quotidiani, supereroi, personaggi dei film di fantascienza, automobili e chi più ne ha più ne metta, vantando anche collaborazioni di lusso con StarWars e Disney.