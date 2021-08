Piante malandate sotto le tue scarse cure? Rimedia con la vernice spray

Se fate parte di quella parte di popolazione che riuscirebbe a far morire di sete una pianta grassa, questa notizia vi farà piacere e forse anche comodo. Se proprio non riuscite a badare alle piante per farle crescere rigogliose, potete sempre fingere che lo siano, dipingendole con la vernice spray! Rosso, viola, blu, verde, rosa, potete scegliere qualsiasi colore, credibile o meno, che le faccia sembrare ancora rigogliose.

Prendersi cura di una pianta è un impegno non da tutti: occorre memoria, costanza e anche qualche nozione da pollice verde per farle crescere al meglio; a volte bisogna arrendersi, non è per tutti. Ma se non volete rinunciare all’allegria che offre una pianta colorata dovete ricorrere alla chimica e agli spray. A quel punto potete serenamente lasciare le piante seccare; anzi dovete farlo e solo quando si saranno stabilizzate nella loro essiccazione potrete procedere a dipingerle per renderle più vive almeno esteticamente parlando!