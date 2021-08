Ricevono un accredito di 50 miliardi di dollari sul conto corrente: ma è un errore

Immaginatevi di guardare il vostro saldo sul conto in banca, magari per vedere se vi hanno accreditato il solito stipendio, ma in quel momento scoprire di essere diventati ricchi, da fare schifo. All’incirca è quanto è successo a Darren James, agente immobiliare 47enne di Baton Rouge, Louisiana, peccato che si trattasse di uno sbaglio. Un giorno è tornato a casa, ha trovato la moglie con una faccia scioccata: "Guarda qui!" gli ha detto, mostrandogli il saldo del conto dallo smartphone, "abbiamo 50 miliardi di dollari sul conto". A quel punto potevano dilapidare tutto e darsi alla pazza gioia, ma sono rimasti con i piedi per terra. "La sola cosa che abbiamo pensato in quel momento - ha spiegato James - è stata che non conoscevamo nessuno con tutti quei soldi, quindi doveva per forza esserci sotto qualcosa di strano". Non c’era stata nessuna vincita miracolosa o nessun benefattore sconosciuto che volesse cambiargli la vita, ma era un colossale errore della banca. Di fatto Darren e la moglie sono stati per pochi giorni le venticinquesime persone più ricche sulla Terra: "È stata una bella sensazione vedere così tanti zeri" ha commentato ancora il 47enne "sono stato miliardario, anche se non potevamo fare nulla con quei soldi, non avremmo potuto spenderli, sarebbe stato un furto". Dopo 4 giorni, infatti, la banca si è ripresa la sua fortuna che era finita lì per un problema tecnico che ha intasato alcuni conti. La coppia è stata bravissima, ma cosa sarebbe successo se li avesse spesi (almeno in parte)?