Morta a 74 anni Anna Martelli ex concorrente di Masterchef

Anna Martelli aveva partecipato a Masterchef nel 2019 e con i suoi 72 anni fieramente portati era la concorrente più anziana che avesse mai partecipato al programma. Proprio della sua esperienza aveva fatto tesoro: «La cucina è la porta al tempio della vita!», aveva detto, presentandosi.

Ad annunciarne la scomparsa è stato o il programma stesso in un post commosso che ricorda tutto l’affetto per la concorrente: «È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di MasterChef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste». Proprio del suo Maciste, la concorrente parlava sempre, il marito, mancato qualche anno prima era una presenza costante che la l’ha ispirata e sostenuta lungo tutto il programma. La Martelli era felicissima della sua esperienza a Masterchef, cucinare la esaltava e le sfide del programma erano quel che ci voleva per lei che ha dichiarato che ogni suo piatto era una dichiarazione d’amore per il suo Maciste.

L’aspirante chef è stata eliminata a metà percorso, ma è uscita tra gli applausi di tutti, giudici e concorrenti e lei se n’è andata con il sorriso, tanto che lo chef Locatelli la salutò, dicendo: «Il tuo sorriso, la tua grinta, il tuo essere un po’ anche sopra le righe, ha portato un sacco di allegria. E in te noi abbiamo trovato una voglia di vivere che a volte non troviamo neanche nei più giovani».