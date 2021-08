Il Panettone alla conquista dell’estate: arriva la versione estiva da mangiare sotto l'ombrellone

E chi l’ha detto che il panettone va mangiato solo a Natale e Capodanno? Probabilmente solo l’abitudine, ma queste si cambiano facilmente, e sta già avvenendo. Gli chef sono decisi a rendere questo prodotto dolciario adatto al consumo tutto l’anno e all’estero ci sono già riusciti, parere del pastry chef tristellato Andrea Tortora, che a Repubblica ha raccontato: “Il 90 per cento di quelli che produco in estate prende la strada di Austria, Svizzera e Germania, dove amano questo dolce che ha il sapore della nostra cultura 12 mesi all’anno”. La sfida quindi è riuscire ad aumentare i consumi estivi anche nel nostro Paese. Per farlo si sono inventati anche eventi dedicati alla degustazione estiva del panettone come La Notte del Panettone in riva al Mare, organizzata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, a Minori, in Costiera Amalfitana che si tiene il 24 agosto, per promuovere le eccellenze artigianali e i loro panettoni.

La ricetta delle proposte estive di panettoni non cambia molto dall'originale, come ha spiegato lo stesso Tortora, al massimo qualche accorgimento come utilizzare frutta di stagione, come albicocche o ciliegie al posto delle tipiche arance candite. A cambiare è però il modo di consumare il dolce, non più a fine di un pesante pranzo natalizio, ma al posto della brioche a colazione o come merenda insieme al gelato o a una granita rinfrescante. Secondo Mario Bacilieri, della pasticceria e cioccolateria Bacilieri a Marchirolo, in provincia di Varese, il segreto è continuare a produrne e proporli e alla gente verrà subito voglia. Lui ne ha creato uno speciale con olive, amarene e noci pecan e ha detto: “Più panettoni produci, più sensibilizzi le persone a consumarli durante tutto l’anno e non soltanto nei periodi estivi. In questo modo si stimola un cambio culturale e mentale di pensare al panettone come soltanto ad un dolce prettamente natalizio. Nei paesi esteri è così”.

L’obiettivo finale è quello di conquistare le tavole di Ferragosto per concludere il pranzo in famiglia con un bel panettone estivo.