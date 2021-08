Il nuovo sushi sarà a base di pomodoro e senza pesce

Ormai le nuove tendenze food sono le più disparate, ce n’è per tutti i gusti anche per chi ama il sushi, ma non il pesce o la carne. In futuro sarà sempre più diffuso il sushi a base di sostituti vegetali come il “tunato” il tonno di pomodoro. E che c’entra? Vi chiederete. In realtà il tonno a base di pomodoro è fatto in modo da ricordare il tonno nel colore e nella forma e in parte anche nel gusto. Così come il finto tonno, esistono molti alimenti proteici a base vegetale che potrebbero man mano sostituire il pesce anche nello sfizioso sushi. I sostituitivi del pesce non sono solo una solzione per vegetariani, ma è anche un'idea valida per tutte quelle persone che vogliono diminuire i consumi di carne e pesce che causano uno sfruttamento eccessivo del bestiame e del nostro pianeta. Il falso pesce ha registrato nel 2020 un giro d’affari di 12 milioni di dollari, in crescita del 23% rispetto all’anno precedente, certo ancora una fetta minuscola di mercato rispetto al pesce, ma è già un importante incremento. Il sushia base vegetale potrebbe finalmente rendere felici tutte quelle donne incinta che non possono assolutamente mangiare pesce crudo, ma che sarebbero disposte a tutto per un roll di riso, anche farsi ingannare dal pesce “vegetale”. Se poi vi sentite coraggiosi potete assaggiare il caviale vegano targato Ikea e prodotto dai semi delle alghe brune.