San Lorenzo: come e quando osservare le stelle cadenti ad agosto quest’anno

La notte più magica dell’anno è ormai alle porte. A San Lorenzo è tradizione starsene con il naso all’insù nella speranza di vedere una stella cadente ed esprimere un desiderio che possa essere realizzato magicamente. In realtà quelle che noi conosciamo come “stelle cadenti” sono piccoli frammenti di polvere di roccia di dimensione inferiore al centimetro che, attratti dalla gravità, iniziano a cadere verso il centro della Terra e bruciano a causa dell’attrito con i gas dell’atmosfera dando origine alla scia luminosa che percepiamo. Tecnicamente si chiamano Perseidi e quest’anno vederle dovrebbe essere facile, complice la luna che sarà nascente e quindi poco luminosa. Per vederle, infatti, l’occhio umano si deve abituare al buio, quindi se volete avere più chance la cosa migliore è quella di dimenticarvi gli smartphone a casa e allontanarvi dall'illuminazione artificiale tipica della città. Pare che il picco di stelle ci sarà tra il 12 e il 13 agosto.

A dare spettacolo nel cielo non saranno solo le stelle cadenti, ma si metteranno in bella mostra anche i pianeti: il 19 agosto Giove raggiungerà l'opposizione al sole e rimarrà visibile per tutta la notte al massimo della sua luminosità. Mentre Saturno è già da inizio mese splendente nel cielo di agosto.

Stanotte tutti con la copertina fuori città a spuntare desideri dalla lunga lista che abbiamo accumulato nell’ultimo anno e mezzo di disgrazie planetarie!