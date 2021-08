La Regina Elisabetta ha lanciato i suoi biscotti per cani

La Regina è sempre stata una grande amante dei cani, soprattutto de corgi, ne ha avuti 30 negli ultimi 70 anni! L’ultimo è arrivato quando è morto l’amato consorte il Principe Filippo, in quel momento il principe Andrea, insieme alle nipoti, le principesse Beatrice ed Eugenia, ha pensato bene che fosse il momento giusto per un altro animale di compagnia per la Regina. Nella famiglia reale c’è già poi chi si occupa di vendere cibo per cani, si tratta di James Middleton, il fratello della duchessa di Cambridge nonché moglie del principe William. Con la sua azienda Ella & co vende in tutto il Regno Unito cibo gourmet per cani di tutte le razze e tipologie.

Adesso anche la Regina si è dedicata alla produzioni di snack raffinatissimi per i cani più fortunati, Nel negozio che si trova all’interno della sua tenuta di Sandringham, nel Norfolk, sono in vendita i Game Bones, nuovi snack a forma di osso che vengono confezionati elegantemente in un sacchetto di carta con sigillo reale; la carne di cui sono fatti è assolutamente a km 0, aromatizzati dalla selvaggina reale. Non un biscottino per tutti, ma solo per i palati canini più esigenti, anche se il prezzo non è poi stellare, 5 sterline, circa 6 euro. L’uso di questi snack, anche se non contengono additivi o conservanti, è consigliato solo saltuariamente come premio durante l’addestramento.

Oltre ai biscottini la Regina ha creato anche una gamma di accessori per cani che si chiama “Queen Elizabeth” e comprende una lunga serie di oggetti in pelle e tweed che vanno dal guinzaglio, alla bandana per cani, passando per il marsupio o il cappottino per gli amici pelosi. Tutti oggetti per fare sentire coccolati i vostri animali così come la Regina coccolava i suoi Corgi che ad esempio avevano a disposizione un cuoco che cucinava ogni giorno per loro cibo fresco e succulento!