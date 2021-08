Manscaping: la depilazione maschile non è più un tabù

Viviamo in un’epoca in cui le donne rivendicano il diritto di non depilarsi e gli uomini quello di farlo! Se le donne sono infatti sempre più No Wax (no cera), gli uomini sono convinti sostenitori del manscaping, la depilazione maschile. A confermarlo ufficialmente è un’indagine dell’Advanced Dermatology di Chicago: i numeri dicono che il 71% degli uomini si depila il petto, e il 78% anche la schiena. Le orecchie sono un must con il 91% degli uomini che se ne prende cura. Un’altra indagine, condotta invece da Men'S Health ha chiesto agli uomini se si depilassero anche le parti intime e i numeri anche qui sono eclatanti: tra i 18 e i 44 anni, 80% degli uomini si rade sotto la cintura. Proprio per definire la depilazione delle parti intime maschili è nato il termine manscaping che oggi però si utilizza per riferirsi a tutte le pratiche di cura del pelo e del corpo maschile.

E non sarebbe solo una questione estetica, ma anche di salute e igiene, come suggeriscono alcuni marchi che propongono strumenti per la cura del corpo maschile; il marchio Meridian Grooming scrive sul suo sito web: “Troppo spesso ignoriamo le regole basiche di igiene a causa della scarsa informazione e dei tabù che ci impediscono di parlare di parti intime. Volevamo combattere questi tabù e aiutare a educare gli uomini a prendersi cura delle loro più preziose proprietà attraverso prodotti di precisione”. La cura del corpo maschile ormai non è più un tabù (o non del tutto) e gli stereotipi di bellezza mascolina stanno cambiando in favore di una maggiore libertà, sia per gli uomini che per le donne, di fare con il loro corpo ciò che desiderano.