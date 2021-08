Gli Usa vogliono un software anti-alcol per contrastare la guida in stato di ebbrezza

Il senato degli Stati Uniti, che sta discutendo alcune leggi riguardo le infrastrutture, ha fatto richiesta ai costruttori di installare sulle auto di nuova generazione un software anti alcol per scongiurare che i cittadini si mettano al volante da ubriachi. Secondo la proposta di legge “il software deve monitorare passivamente le risposte del conducente e quindi identificare eventuali impedimenti alla guida”. Sul come è ancora tutto da vedere e starà ai costruttori testare e sviluppare il metodo più efficace; le possibilità sono l’analisi del respiro o una tecnologia ad infrarossi capace di analizzare i livelli alcolemici nel sangue dai polpastrelli.

Non è una questione inedita negli USA che già da anni hanno installato nelle macchine di conducenti arrestati per guida in stato di ebbrezza, un alcol-test collegato all’accensione del veicolo.

Gli incidenti causati dall’alcol sono ancora troppi. Secondo l’Insurance Institute for Highway Safety un sistema anti-guida in stato di ebbrezza potrebbe prevenire più di novemila decessi l’anno solo sulle strade americane. I numeri sono impietosi: negli Stati Uniti nel 2019 ci sono stati 10.142 decessi imputabili ad incidenti scaturiti dal consumo di alcol e un milione di arresti l’anno eseguiti dalla polizia americana. Si parla di tre anni come tempo ragionevole per lo sviluppo della tecnologia, dopodichè i produttori di automobili avrebbero un altro biennio per adeguare i propri veicoli.