Lascia il cane in macchina per punizione e il caldo lo uccide

I fatti risalgono a sabato 7 agosto, siamo in Ohio, negli Stati Uniti: una donna di nome Mouheb Ashakih ha deciso di lasciare in auto il cane per punirlo, ma il caldo ha ucciso l’animale e lei ora è accusata di maltrattamento di animali.

La polizia è stata chiamata da un vicino di casa che avrebbe visto la donna chiudere il cane, un pitbull, in auto con i finestrini chiusi. 20 minuti in auto ad altissime temperature gli sono stati fatali. Il vicino ha poi raccontato la scena straziante: "L'animale strappava l'interno del veicolo e sembrava che volesse uscire”, quando ha provato a convincere la donna ad aprirgli lei avrebbe risposto: "Non non importa. Voglio che muoia". Il cane, di nome Chapo, era in punizione per aver aggredito altri suoi animali. Quando la polizia è arrivata ha rotto il finestrino dell'auto per salvarlo, ma il cane era già deceduto dopo aver provato a uscire in tutti i modi: ”Ha combattuto per la sua vita all'interno della macchina - ha detto il capo della polizia Jared Oliver al Sandusky Register -, ma è stato sopraffatto dal caldo. È semplicemente terribile".La donna ora è in arresto, accusata di maltrattamento di animali.