Morta Gina Krasley ex concorrente del reality show per dimagrire

Gina Krasley aveva partecipato al reality show “Vite al limite” che aiuta le persone obese nel loro percorso di dimagrimento. In quell’occasione la Krasley aveva raccontato di aver lottato da sempre contro i chili in eccesso, frutto di una reazione agli abusi fisici e verbali del padre. Quando il programma era iniziato pesava 275 chili, ma è riuscita a perderne solo 20. Nonostante il suo impedimento fisico sognava di danzare e la sua ambizione era quella di aprire una scuola per persone in sovrappeso, perché come diceva lei “la danza non ha limiti di dimensioni”. La Krasley aveva anche un discreto pubblico su Tik Tok che la sosteneva anche dopo la fine del reality a cui aveva partecipato; sul social postava balletti spronando le persone sovrappeso a non vergognarsi di postare video in cui ballano.

L’ex concorrente è morta in casa sua, a Tuckerton e non si hanno ulteriori informazioni sul decesso. La famiglia ha richiesto a chiunque voglia partecipare ai funerali di vestirsi di rosa e viola, i suoi colori preferiti. Krasley è l’ottava persona ex concorrente del reality a non farcela.