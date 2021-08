Cercasi volontari per esperimento marziano

La NASA è a caccia di volontari per simulare la vita su Marte: un anno chiusi dentro alla riproduzione di un habitat marziano; altro che Grande Fratello. Qui bisognerà fare i conti con la claustrofobia sicuramente e forse anche con la noia. 157 metri quadri, questa la misura dell’area al di fuori della quale i volontari non potranno mai mettere piede, oltre a non aver alcun contatto con l’esterno, a parte che per le comunicazione tecniche con il team NASA. Il prototipo dell’habitat marziano sarà realizzato con una stampante 3D e si chiamerà Mars Dune Alpha.

Le caratteristiche dei volontari sono parecchie: età compresa tra i 30 e i 55 anni, è richiesto uno stato di ottima salute, non sono ammessi i fumatori. Non solo, ma i candidati devono anche avere un CV accademico di rispetto o esperienze nell'aeronautica o in alternativa almeno 2 anni nei settori di fisica o ingegneria. L’obiettivo dell’esperimento è testare come potrebbe essere vivere nelle future strutture che sono in progettazione (non così prossima) per Marte, i volontari dovranno simulare la vita degli astronauti in tutto e per tutto, con tanto di passeggiate sulla superficie marziana, riprodotta grazie alla realtà virtuale, o cimentarsi in situazioni di emergenza come un guasto a qualche apparecchio fondamentale. I volontari possono inviare la loro candidatura entro il 17 settembre, non lasciatevi sfuggire quest’occasione spaziale.