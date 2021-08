A 11 anni dorme in tenda da 500 notti per beneficenza: ha raccolto 740mila euro

Max Woosley è un ragazzo inglese di Braunton, ha 11 anni e nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 agosto ha trascorso la sua cinquecentesima notte consecutiva in una tenda da campeggio montata nel giardino di casa. Non si tratta di un gioco né di una scelta di indipendenza, la sua è un'iniziativa benefica per raccogliere fondi in favore di una casa di cura per malati terminali che si trova nei pressi di casa sua. Uno degli ospiti della struttura era il suo vicino di casa, Rick Abbott, assistito dalla casa di cura in forma domiciliare così aveva potuto morire nella sua casa a inizio 2020. Prima di andarsene aveva donato la tenda a Max affinché potesse vivere un’avventura. Il lockdown ha però cambiato le carte in tavola e la casa di cura si è trovata in forte difficoltà economica; così a Max è venuta l’idea di lanciare un crowdfunding per racimolare fondi, in cambio lui avrebbe dormito in tenda, in qualsiasi condizione meteorologica: “Pensavo di racimolare cento sterline o poco più", ha raccontato Max, e invece è stato un successo e la sfida della tenda è continuata arrivando a raccogliere 640 mila sterline, quasi 750mila euro. Max è stato invitato addirittura a Downing Street da Boris Johnson in persona! Max ha raccontato al Guardian che non credeva di dover dormire così a lungo in tenda, 500 notti oggi, ma ormai si è affezionato e ci sta benissimo, soprattutto perchè è per una buona causa.