Apple va a caccia di pedofili con il nuovo sistema operativo

Tutte le foto salvate sui dispositivi Apple verranno scansionate in automatico dal nuovo sistema operativo, in uscita in autunno su tutti i dispositivi Apple. L’analisi riguarderà sia le foto salvate in Cloud che quelle sul dispositivo, l’obiettivo è quello di intercettare le foto di natura pedopornografica. All’annuncio si sono scatenate le associazioni che tutelano i diritti digitali e la garanzia della privacy, ma la Apple ha subito precisato che il processo avverrà attraverso un sistema che si basa su codici cifrati.

Il sistema trasformerà le immagini in simboli, confrontandole con il database messo a disposizione dal National Center for Missing and Exploited Children, un’associazione che che combatte la diffusione di materiale pedopornografico. Grazie a un ulteriore software di controllo, le probabilità di errore sono bassissime, una su un trilione, dichiara l’azienda. Una volta intercettata una foto illecita ci sarà il controllo finale da parte di un team in carne e ossa che potrà chiudere l’account e allertare le autorità.

Un’altra iniziativa che sarà presa nei prossimi mesi da Apple per la lotta alla pedofilia è l’introduzione di uno strumento che permette ai genitori di ricevere una notifica se i figli minorenni inviano o sono i destinatari di fotografie di nudità. Lo scopo anche in questo caso è quello di proteggere i minorenni dai pedofili. E se il principio per cui nasce il controllo è certamente buono, ma apre la strada ad un controllo sempre maggiore delle aziende sui nostri dispositivi.