Marcell Jacobs e il significato dei suoi tattoo:

A furia di vederlo ogni giorno sui giornali e in Tv, ce ne siamo accorti tutti che Marcell Jacobs è pieno di tatuaggi. Il prossimo che si farà sarà in omaggio all’ultima Olimpiade durante cui ha conquistato l’oro nei 100m seganndo un risultato storico per l’Italia.

Tra tutti i disegni indelebili che ha sul corpo ce n’è uno particolare che oggi suona un po’ come un messaggio premonitore di buon auspicio: “believe” ha scritto Jacobs all’interno di una croce con una corona. In effetti ci ha creduto, ed è servito a correre più veloce di tutti. Sul petto ha tatuata la scritta “Crazy long jumper”, che è diventato anche il suo nickname su Instagram e si riferisce al suo passato da saltatore in lungo. Sul pettorale sinistro, ha scritto il nome del suo primo figlio Jeremy sopra un planisfero. Ovviamente non potrebbe mancare il nome del secondogenito Anthony, sull’addome. L’ultima arrivata, Meghan è sul bicipite destro. Sul resto dell’addome ci sono anche le date di nascita dei suoi bambini in numeri romani. Sul braccio sinistro svetta un’ancora e comunque sul resto del corpo ci sono altre svariate scritte. Vicino alla parola famiglia c’è la sua personale definizione: “Dove nasce la vita e l’amore non ha mai fine”. Non si fa mancare l’immancabile “Carpe diem”, sul pettorale sinistro, e sulla schiena svetta una tigre, suo animale-simbolo. Per concludere con un tocco di cultura, sul pettorale destro il velocista ha una citazione di Charlie Chaplin: "È veramente bello battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con passione. Perdere con classe e vincere osando, perché il mondo appartiene a chi osa".