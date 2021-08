Qual è la frutta più sfiziosa e dissetante dell’estate e come è meglio prepararla?

Lo abbiamo sentito ripetere una miriade di volte: con questo caldo bisogna bere tanta acqua, ma anche mangiare tanta frutta. Attenzione però, i frutti non sono tutti uguali e alcuni vanno meglio di altri da mangiare in questo periodo, soprattutto per dissetarvi.

Nelle giornate più afose sudiamo molto perdendo acqua e sali minerali che vanno reintegrati. E cosa c’è di meglio che farlo mangiando un po’ di frutta? Non c’è solo l’opzione di mangiare il frutto intero che dopo un po’ annoia e intristisce, ma la fantasia ci viene incontro con frullati, mix, centrifugati per provare nuovi sapori e colori. Se volete fare un bel frullato senza appesantirvi il conisglio è quello di sostituire il latte con l’acqua e aggiungerla al mixer. Non è mai necessario invece zuccherare la frutta che è già di per sé molto dolce, meglio gustarla così com'è.

I centrifugati poi si prestano a inediti mix di frutta e verdura, e se siete scettici, provate!

Mettete insieme kiwi, uva e lattuga ad esempio per provare qualcosa di nuovo e insolito oppure mela, albicocca e carota se non volete osare troppo. Quest’ultimo mix, ricco di betacarotene vi aiuterà anche a perfezionare l’abbronzatura. Se volete un tocco ancor più fresco e un po’ amarognolo, vi consigliamo di aggiungere un cetriolo ai vostri intrugli oppure lo zenzero se volete un tocco piccante.

Ma passiamo ai classici dell’estate: anguria e melone d’estate non passano mai di moda, sono frutti ricchi di acqua e per questo riempiono anche; si possono mangiar e in ogni momento della giornata. Per sceglierli non bussate su ogni anguria o melone che vedete in esposizione, piuttosto chiedete al commesso di consgliarvi, lui risponde, l’anguria no.