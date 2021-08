Come funziona il gioco Pop It antistress?

Capita ogni estate che si diffonda un oggetto che bisogna avere a tutti i costi; a volte si tratta di un pezzo di moda, altre volte no. Questa volta è il turno di un gioco antistress: il Push Pop Bubble Fidget o Pop It antistress. Si tratta di una tavoletta di silicone con delle bolle all’interno. Ne esistono di diversi colori e dimensioni. All’interno della stessa tavoletta di solito ci sono strisce di bolle di diverso colore e non tutte le file hanno per forza lo stesso numero di bolle. E a cosa serve? Principalmente come antistress, schiacciare le bolle di silicone è un modo di sfogarsi o rilassarsi, a seconda del ritmo con cui lo si fa. Ma esistono tantissimi giochini che si possono fare con questa tavoletta magica: uno prevede di nascondere una pallina/biglia dietro una delle bolle e tenere girata la tavoletta. A quel punto si dice un numero e l’avversario dovrà trovare dove si trova la pallina abbassando il numero di bollicine suggerito. Un gioco molto semplice è quello di scegliere una riga a testa e parte la gara a chi schiaccia per primo tutte le bolle.

Il gioco per com'è strutturato è particolarmente adatto anche a bambini piccoli, dai 3 anni in su; aiuta la motricità fine e serve a scaricare lo stress nei bambini che ne soffrono. Ovviamente è perfetto anche per gli adulti che vogliono rilassarsi e non pensare a niente. Il punto forte è il prezzo: nessuna versione supera mai i 10 euro!