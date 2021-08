Il Super Liquidator più grande al mondo è lungo più di 2 metri!

Vi ricordate i Liquidator? Quei fucili ad acqua con cui abbiamo giocato tutti da ragazzi e di cui volevamo sempre l’ultimo modello, più bello o più potente. Sicuramente non avrete avuto la fortuna di tenere in mano il maxi Super Soaker, il liquidator più grande al mondo, lungo 2,1 metri. A descriverlo per filo e per segno è stata la rivista Wired. Quando parliamo di questo fucile ad acqua, la cosa più impressionante non sono le dimensioni, ma la potenza. L’oggetto è stato realizzato da un ex ingegnere della NASA, Mark Rober, che lo ha costruito inserendo delle bombole di azoto per alimentare il getto di acqua; così la potenza di questo liquidator fa in modo che l’acqua sia sparata a 437 km/h, con una forza impressionante quindi, un getto in grado di spaccare a metà un cocomero o bucare una lattina per intenderci. Non è adatto quindi ai classici gavettoni di fine scuola o a una battaglia d’acqua tra fratelli, a meno che non vogliate sparare per uccidere; questo super Liquidator non è un gioco. La velocità con cui spara acqua è circa 47 volte superiore a quella di una normale pompa da giardino!

Se aveste avuto questo a vostra disposizione nelle vostre guerre ad acqua, sicuramente avreste vinto prima ancora di dover premere il grilletto e gli avversari se la sarebbero data a gambe!