Imprenditore cerca camionisti a 3000 euro al mese, ma non trova nessuno!

L’imprenditore Gerardo Napoli ha raccontato la sua storia al Corriere della Sera: lui è amministratore unico della Napolitrans, azienda logistica che si occupa di trasporto alimentare e con sede in provincia di Salerno. Durante l’intervista ha raccontato: “Cerco 60 autisti di camion, nove ore al giorno per 5 giorni, tremila euro netti al mese. E non li trovo. La mia azienda è arrivata a 80 milioni di fatturato ma potremmo fare di più: il nostro giro d’affari è limitato dalla mancanza di personale”. Sembra assurdo da leggere in un Paese con disoccupazione a livelli molto alti, come lo è l’Italia, eppure per guidare i camion non basta la forza di volontà, ma occorre anche la patente apposita, come ha specificato l'imprenditore: “Per fare il camionista ci vuole la patente E, per prenderla servono seimila euro circa e sei mesi di studio. Non tutti hanno la costanza e i soldi”.

L’azienda non può permettersi di pagare la patente a tutti i dipendenti che assume, sarebbe insostenibile, però Gerardo Napoli è propositivo: “Se ci fosse un investimento pubblico per aiutare disoccupati in uscita da un’azienda in crisi a conseguire la patente, noi valuteremmo con attenzione le candidature”. Il problema oltre alla patente è che molti italiani non hanno voglia di intraprendere questo faticoso mestiere, cosa che invece altrettanti stranieri sarebbero disposti a fare; l'imprenditore di Salerno è aperto anche all’ipotesi di assumere lavoratori provenienti da altri paesi: "È sicuramente una strada. Ci sono tanti ucraini e kazaki pronti a fare questo mestiere. Dopo un anno di lavoro devono ottenere la Cqc, la carta di qualificazione del conducente. Qui li impieghiamo con il contratto italiano della logistica. Sul piano dei costi per noi non cambia niente”. Se siete alla ricerca di un lavoro e avete già o avete intenzione di prendere la qualifica per guidare i tir, fatevi avanti.