Ritrovato il corpo senza vita di Esther Dingley, l’influencer di viaggi sparita a novembre 2020

Il fidanzato di Esther Dingley non ha mai smesso di cercarla e alla fine è stato proprio lui a trovare ciò che restava del suo corpo senza vita disperso tra i Pirenei. Esther aveva 37 anni e una passione enorme per la montagna e uno stile di vita sano di cui parlava sempre sui social. La sua scomparsa era avvenuta il 22 novembre del 2020, mentre Esther stava facendo un'escursione in solitaria sulla cima del Pic De Sauvegarde. Daniel Colegate, il compagno di Esther ha ritrovato i suoi resti non lontano da dove era stato individuato un osso due settimane fa.

Le ricerche dei soccorritori non avevano mai avuto alcun esito nei mesi precedenti e si pensava addirittura a un rapimento, fino alla tragica recente scoperta che toglie ogni dubbio.

Esther e il fidanzato erano impegnati in un lungo tour di escursioni in giro per l’Europa, amavano l’avventura e la vita all’aria aperta, durante il loro viaggio hanno anche adottato una cagnolina incinta che ha partorito cinque cuccioli che sono diventati loro compagni di viaggio. Le loro avventure sono state raccolte in un libro da Daniel, mentre Esther teneva un blog di viaggio.

La cosa più probabile è che si sia trattato di un incidente che le è costato la vita, cosa di cui è convinta anche la famiglia che ha ringraziato comunque i soccorritori per le lunghe ricerche effettuate.