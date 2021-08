Skull: il nuovo film di Predator ci riporta alle origini

I produttori del nuovo film Predator hanno indicato il nome Skull come provvisorio per parlare dell’ultimo capitolo della saga; lo hanno rivelato i produttori John Davis e John Fox. Il regista sarà invece Dan Trachtenberg. Il film risalirà alle origini della storia e si vedrà il primo viaggio dello yautja su questo pianeta. Davis ha anche specificato che la protagonista del film “sarà un’eroina femminile, perché ho sempre pensato che sarebbe stata una cosa molto interessante da proporre”.

Un tuffo nel passato anche per le intenzioni: “Questo film cercherà di fare quello che ha provato a proporre il primo lungometraggio. Metterà in scena l’ingenuità di un essere umano che non si vuole arrendere, che è bravo a osservare e interpretare, ed è in grado di diventare più forte, potente e ben armato”. Pare che la pellicola sarà all’altezza del primo capitolo con Arnold Schwarzenegger. Il commento conciso di Fox è invece stato:”Personalmente vedo più similarità con The Revenant rispetto a tutti i film precedenti di Predator. Vedrete”. Dobbiamo quindi aspettarci qualcosa di epico e cruento?