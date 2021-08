Ristruttura casa e scopre di avere un pozzo medievale in salotto

Il signor Colin Steer, un 70enne inglese di Plymouth voleva solo sistemare il soggiorno della sua abitazione, facendo alcuni lavori di manutenzione. Mentre stava ristrutturando si è accorto di un avvallamento nel pavimento che probabilmente nascondeva qualcosa; ci sono voluti dieci anni per arrivare a scoprire che proprio sotto casa sua si celava un pozzo antico, costruito 500 anni prima!

Ma le sorprese non sono finite, il pozzo non era vuoto, ha raccontato Steer, dentro c’era qualcosa che "Sembrava una specie di involucro di cuoio con tanto di spada" ha raccontato. La spada c’era, infatti, e sembra risalire all’epoca medievale.Steer agli inizi degli scavi aveva temuto il peggio: "Ho subito pensato che qualcuno doveva aver seppellito una persona lì sotto e da quel momento ho deciso che avrei scavato per vedere cosa avrei trovato". La casa fu costruita nel 1895, ma Steer si è trasferito nel 1988, e in tutto questo tempo non si è mai accorto di nulla. "Non siamo ancora molto sicuri del motivo per cui il pozzo è lì - ha detto ancora Colin - abbiamo esaminato vecchie mappe per cercare di determinarne l'origine, ma non abbiamo avuto fortuna. A causa delle sue dimensioni, abbiamo ipotizzato che potesse essere usato per nutrire gli animali o per due o tre famiglie”. Il pozzo è diventato un’attrazione e le persone vengono a visitarlo, Steer vuole sistemarlo e integrarlo nell’arredamento. Sarebbe una grande mossa di de sign. unica, sicuramente.