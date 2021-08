Siamo sempre più longevi: nel 2100 si vivrà fino a 125 anni

Oggi nel mondo ci sono circa mezzo milione di ultracentenari. I «supercentenari», cioè le persone che hanno più di 110 anni, sono molto rari. Secondo una ricerca dell’Università di Washington questo numero è destinato ad aumentare, ed entro la fine del secolo corrente, la speranza di vita potrebbe alzarsi fino ai 125/130 anni! Lo studio è apparso su Demographic Research, ma il dibattito rimane aperto: se c’è chi tra gli esperti sostiene che la malattia e il deterioramento delle cellule portino naturalmente alla morte, altri credono che in linea teorica non ci sia alcun limite. Michael Pearce e Adrian Raftery, i principali autori dello studio hanno provato a rispondere a una domanda: quale potrebbe essere la massima durata della vita umana individuale (a prescindere dalle parti del mondo) entro l’anno 2100. I due studiosi hanno stimato che il record mondiale di 122 anni attualmente in vigore, è destinato ad essere battuto. I ricercatori hanno sfruttato l’International Database on Longevity, creato dal Max Planck Institute for Demographic Research: un database che tiene traccia dei supercentenari di 10 Paesi europei, più Canada, Giappone e Stati Uniti. Secondo le loro proiezioni è quasi certo che l’attuale record di longevità sia superato, ed esiste una grande probabilità (99%) che una persona viva fino a 124 anni e addirittura fino a 127 anni (68% di probabilità). C’è poi una probabilità del 13% che qualcuno viva fino a 130 anni, ma è «estremamente improbabile» che qualcuno possa vivere fino a 135 anni in questo secolo. Ovviamente per preservarsi fino a età così avanzate, occorre rispettare alcune accortezze e condurre uno stile di vita sano, sono le classiche raccomandazioni, eppure funzionano:

Seguire una dieta sana Quella mediterranea, made in Italy è perfetta.

Fare esercizio fisico regolarmente, non vale il sollevamento birra.

Mantenere un peso corporeo adeguato, né troppo poco, nè troppo.

Bere con moderazione, qualunque cosa voglia dire.

Non fumare, che non faccia bene lo sappiamo da decenni.