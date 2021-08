Perde la vista avvelenato dalla vodka e la riacquista grazie al Whisky

A Denis Duthie è accaduto un episodio legato all’alcol davvero singolare. Denis si trovava all’anniversario per i 50 anni di matrimonio dei suoi genitori, la classica festa dove si fanno molti brindisi e si ricordano i bei tempi andati. Dopo un brindisi a base di vodka, però. a Denis si è oscurata la vista e non ha più visto nulla.

Una volta tornato a casa, molto preoccupato, la moglie ha deciso di portarlo in ospedale dove gli hanno diagnosticato un avvelenamento da formaldeide, causato dalla vodka, mischiata alle medicine per il diabete, che l’uomo aveva ingerito poco prima di fare il brindisi. I dottori si sono confrontati e hanno subito pensato all’etanolo come rimedio; questo particolare tipo di alcol può essere utile a guarire i sintomi che accusava Denis. Così, senza costringerlo a un‘altro brindisi gli hanno somministrato alcune gocce si whisky visto che l’etanolo non era presente in ospedale in quel momento. Ci sono voluti 5 giorni perché la cura facesse effetto, ma alla fine Denis è tornato a vederci nitidamente, nonostante il mix di vodka e whisky!

Questa storia ci insegna intanto che dobbiamo fare attenzione a mescolare alcol e farmaci. Bisogna evitare il più possibile le interazioni e leggere attentamente i bugiardini dei farmaci che assumiamo. Certo ci insegna anche che non tutto l’alcol vien per nuocere!