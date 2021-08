8 ore davanti al pc sono dannose per la salute mentale

Il rapporto di uno studio dell'Università di Huddersfield, nel Regno Unito pubblicato su Sport Sciences for Health, ha evidenziato come rimanere otto ore al pc sia effettivamente dannoso. Questa conclusione è arrivata dopo aver analizzato gli effetti del lockdown e delle restrizioni, Nel Regno Unito il governo ha concesso un’ora di attività all’aria aperta al giorno anche durante il lockdown più duro di marzo 2020, nonostante questa idea sono stati moltissimi che hanno dichiarato di aver passato più di 8 ore al giorno davanti al pc proprio a cause delle restrizioni e dell’assenza di altre valvole di sfogo, con effetti negativi sul loro benessere mentale.

Anche i più attivi con 150 minuti a settimana di attività fisica moderata o intensa, hanno riferito effetti dannosi sulla loro salute mentale proprio a cause delle molte ore passate al pc. Se si sta seduti più a lungo, secondo gli autori dello studio, occorre muoversi più a lungo per compensare. L’ideale sarebbero circa 60 minuti al giorno, se si abusa del pc e della sedentarietà; quindi più dei 30 minuti generalmente consigliati.

Per attività fisica non si intende correre maratone o fare attività troppo impegnative, specificano i ricercatori; "Non è solo andare in palestra. Fare una passeggiata, specialmente nelle aree verdi, è molto importante, qualsiasi tipo di attività moderata ha dei vantaggi. Abbiamo anche notato dal nostro studio che il tempo libero e il giardinaggio sono attività che aiutano sia fisicamente che mentalmente". L’importante quindi è staccare.