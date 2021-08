Giù le mani dalle foche monache: multe ai turisti invadenti

Una coppia della Louisiana in luna di miele alle Hawaii è tornata con un souvenir poco gradito: una multa salata per aver toccato una foca monaca sulla spiaggia di Kauai. La specie in questione è in via d’estinzione ed è assolutamente vietato tenere un comportamento del genere. Ci sono infatti 1.100 foche monache hawaiane nelle isole hawaiane nordoccidentali e 300 nelle principali isole hawaiane. Per le leggi statali e federali è un reato toccare o molestare una foca monaca e il reato può essere punito con pene fino a cinque anni di carcere e una multa di 50mila dollari.

Non sappiamo a quanto ammonti la sanzione fatta alla coppia, ma loro si sono detti "profondamente dispiaciuti” per l’accaduto. L’uomo, identificato come Stephen, ha detto all'Honolulu Star-Advertiser: «Amiamo le Hawaii e la cultura dell'isola. Non volevamo offendere nessuno». Il filmato che li ha incastrati è stato pubblicato su TikTok e mostra la moglie intenta a toccare la foca e poi darsela a gambe non appena l’animale dà segni di vita dimostrando di non apprezzare le molestie.

In un tweet, il governatore David Ige ha voluto rincarare la dose specificando: «Voglio essere chiaro sul fatto che questo comportamento è assolutamente inaccettabile. Visitatori delle nostre isole - vi viene chiesto di rispettare la nostra gente, la nostra cultura e le leggi che proteggono le specie in via di estinzione che non si trovano in nessun'altra parte del mondo».