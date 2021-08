Quentin Tarantino: “Mai un centesimo a mia mamma”

Il regista Quentin Tarantino, famoso per i suoi film cruenti e di enorme successo, ha raccontato in un’intervista con Brian Koppelman durante il podcast The Moment il suo pessimo rapporto, per lo meno economico, con la madre Connie. Tarantino ha accusato la madre di non averlo mai spronato e incoraggiato nella sua passione per il cinema. Lui a onore del vero ha iniziato prestissimo, a 12 anni si era messo a scrivere una sceneggiatura dal titolo Captain Peachfuzz and the Anchovy Bandit e la cosa aveva subito attirato l’attenzione: “A scuola gli insegnanti pensavano fosse un atto di ribellione, perché invece di seguire la lezione, buttavo giù sceneggiature. Mia madre non era contenta delle difficoltà scolastiche e si lamentava con me. Mi rimproverava perché detestava che non fossi portato per la scuola. Ricordo che un giorno, con tono sarcastico, nel mezzo di una delle sue filippiche, mi disse ‘Oh e comunque questa tua carriera da scrittore’, con tanto di segno delle virgolette fatto con le dita, ‘finisce qui'”. Inutile dire che non è andata così; la carriera di Tarantino è invece tuttora super attiva e invidiabile. Il regista ha firmato film come Kill Bill, Pulp Fiction, Inglourious Basterds, Djanco, ecc. Sicuramente avrebbe potuto regalare alla mamma qualsiasi cosa, ma ha rispetto ciò che si era detto quando la madre lo ha ferito con le sue parole:”In quell’occasione promisi a me stesso che, una volta raggiunto il successo, non le avrei mai dato un centesimo. Niente case, nè vacanze nè automobili“, ha raccontato ancora Quentin Tarantino. “Un proposito che ho rispettato, perché bisogna sempre ricordare che le parole hanno delle conseguenze, soprattutto quelle pronunciate a un bambino: il sarcasmo di un genitore può essere davvero pericoloso e difficile da digerire”. Se avesse previsto il futuro, mamma Tarantino gli avrebbe concesso più tempo per scrivere le sue cose fin da piccolo!