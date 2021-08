Shia LaBeouf interpreterà Padre Pio nel nuovo film di Abel Ferrara

Non ha proprio la faccia da santarellino l’attore scelto dal regista Abel Ferrara per interpretare Padre Pio, uno delle figure religiose più amate del nostro Paese: Shia LaBeouf interpreterà il santo di Pietralcina. Lui ce lo ricordiamo per aver recitato nella saga Transformers, o per la sua partecipazione a Nymphomaniac, pellicole che con il mondo cattolico hanno ben poco a che vedere.

A svelare il ruolo dell’attore, che interpreterà il frate da giovane, è stato lo stesso regista che si trovava a Locarno per il Film Festival: "Il mio prossimo film sarà su Padre Pio. Mi concentrerò su quando a San Giovanni Rotondo, ci fu un massacro quando lui era un giovane monaco, un periodo nel quale apparvero per la prima volta le sue stimmate. Ad interpretarlo sarà Shia LaBeouf". Le riprese della pellicola dovranno iniziare ad ottobre in Puglia, terra natia di Padre Pio, con una grande produzione e dovrebbe esserci anche la partecipazione del collaboratore e amico storico di Ferrara, Willem Dafoe. Non è certo il primo film prodotto su Padre Pio, tra i più famosi e ben riusciti c'è la miniserie con Sergio Castellitto. E pensate che Padre Pio è anche il protagonista di un canale tv tematico che si chiama proprio Padre Pio TV di proprietà dei Frati Minori Cappuccini, il canale tramanda gli insegnamenti impartiti dal santo in vita. Sarà in grado il film di Abel Ferrara di aggiungere qualcosa di nuovo al racconto e non deludere i tanti fedeli, soprattutto italiani?