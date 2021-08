Mangia le patatine dell’amico. Lui gli chiede un bonifico di 40 centesimi

Ci sono due tipi di persone nel mondo: quelli che ordinano cibo a volontà e quelli che non ordinano niente e poi ti chiedono: “Posso assaggiare?”. Ecco questi ultimi meritano di essere puniti e questa storia ne è un esempio. A condividere la storia di questo episodio è stato Peter, la “vittima”. Sul suo profilo TikTok ha voluto riportare lo scambio avuto con l’amico subito dopo essere stati a cena con un gruppo di amici. L’amico Alex ha pagato il conto per tutti per poi farsi inviare l’importo da ognuno per quello che avevano mangiato. Mangiato e non solo ordinato. Così Alex ha scritto all’amico: "Ehi!! Sto dividendo il conto della cena. Hai mangiato alcune delle mie patatine vero???”. L’ingenuo Peter ha confermato di avergli rubato un paio di patatine. Allora l'amico, si fa per dire, gli ha presentato il conto corretto che comprendeva quello che aveva ordinato più la sua parte di mancia, più il costo delle patatine che si era fregato: 0,38 sterline, cioè 40 centesimi. Inutile dire che Peter non l'ha presa benissimo e ha definito il suo amico "meschino". Tra i commenti qualcuno ha regalato la regola d'oro: "Non puoi chiedere niente sotto £ 5 indietro, tutti conoscono la regola". L'altra regola però è che se uno ha fame deve ordinare le sue patatine e non rubare quelle degli altri!