Xiaomi lancia il Cyberdog: il robot a 4 zampe

La multinazionale cinese Xiaomi arriva sul mercato con la sua versione di robot a 4 zampe. L’anno scorso c'era stata l’uscita del robot a 4 zampe della Boston Dynamics in vendita per 75 mila dollari. A parlarci di Cyberdog è il magazine Leganerd che ce ne spega caratteristiche e funzioni. Questo robot è decisamente più abbordabile rispetto al suo rivale: 1300 euro circa e ha al suo interno un software open source che apre nuove prospettive di sviluppo a chiunque voglia cimentarsi. Il cuore del CyberDog è un chip NVIDIA Jetson Xavier NX e il suo corpo è disseminato di sensori che gli consentono una serie di funzioni: può le capriole all’indietro, può salire le scale e può correre alla velocità di 11,5 chilometri orari. Il robot cane è in grado di seguire il padrone proprio come un vero animale da compagnia e individuarlo grazie ai dati biometrici facciali e alla sua postura anche in mezzo alla folla; ha sei microfoni per ascoltare l’ambiente e per ricevere i nostri comandi vocali. Può essere anche “allenato" grazie ad un algoritmo di computer vision. Per i più esigenti il robot può essere equipaggiato con i LIDAR, dei sensori di telerilevamento molto sofisticati utilizzati spesso in ambito militare. Praticamente considerate tutte le lezioni per educare un vero cane a obbedirvi conviene decisamente il robot, ma sull’affetto non possiamo garantire, a vederlo fa più paura che tenerezza!