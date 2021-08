Tutti alle terme: arriva il bonus per tutti i cittadini

Se avete sempre in testa di andarvi fare una rilassante giornata alle terme, ma siete frenati dai prezzi o dalla pigrizia, è il vostro momento. Ci sono in ballo 53 milioni destinati a sostenere il settore dei servizi termali. Come? Grazie al bonus terme: un bonus per agevolare l’acquisto in questo settore devastato dall’emergenza Covid. La misura è compresa nel decreto del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il contributo sarà per tutti: basta essere maggiorenni e residenti in Italia, nessun limite di Isee o vincoli rispetto al nucleo familiare. Ogni cittadino potrà sfruttare un solo bonus, che consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro. Il Ministero dello Sviluppo economico pubblicherà nei prossimi giorni l’elenco delle strutture accreditate e l’apertura delle prenotazioni per i servizi termali. A settembre tutti a farsi un bel massaggio per iniziare l’anno lavorativo al meglio e sostenere il settore terme!