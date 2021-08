In Lombardia vaccini anche alle sagre e nelle località turistiche

La Regione Lombardia ha chiaro in testa il suo obiettivo: vaccinare quanto più possibile. E per farlo se n'è inventata un’altra: i vaccini itineranti. "Le unità mobili vaccinali saranno impegnate tutto agosto in varie località per offrire ai cittadini lombardi la possibilità di vaccinarsi in modo rapido, comodo e senza prenotazione", fa sapere la Regione.

Gli stessi camper che sono andati in contro agli over 60 che avevano difficoltà a spostarsi verso le città, ora hanno un nuovo compito: convincere gli indecisi e i ritardatari del vaccino; e per rendere tutto più semplice si faranno trovare dove meno ce lo si aspetta: “Sono state individuate alcune località turistiche per andare incontro anche a chi è in vacanza”. Next stop: il 17 a Laveno Mombello e il 19 a Castiglione Stiviere.

"Attenzione viene anche posta alle fiere, mete per turisti e visitatori, come la Sagra delle sagre a Pasturo-Barzio, dove il 14 agosto ci si potrà vaccinare nel centro vaccinale temporaneo allestito dalle Unità mobili, e la Sagra di San Rocco a Magenta, lì l'appuntamento con il vaccino è fissato per il 19 agosto", peccato che la sagra sia stata annullata, vediamo se il camper andrà lo stesso a presidiare il territorio. Ai camper si accede senza prenotazione e in qualsiasi fascia di età.

Letizia Moratti, vicepresidente della Regione Lombardia ha commentato: “È molto importante che chi è rimasto in attesa fino a questo momento colga le molte occasioni che regione Lombardia gli sta offrendo per vaccinarsi e proteggere la propria salute e quella dei proprio cari. Non si deve indugiare nella falsa sicurezza di chi non si è ammalato finora e pensa che a lui ormai non accadrà. L'attuale variante del virus è molto contagiosa e continua a circolare. Il vaccino offre al nostro sistema immunitario un'arma per resistere. Aiutiamoci a sconfiggere la malattia, vacciniamoci".