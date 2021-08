Gandalf: il gatto che ha viaggiato per tutto il mondo

E chi l’ha detto che non si può viaggiare con un animale domestico? A parte che quasi tutte le strutture sono ormai pet friendly,poi basta un po’ di forza di volontà. A dimostrarlo è la storia di Gandalf, il gatto esploratore. La sua famiglia, amante dei viaggi lo ha abituato fin da piccolo a seguirli in giro per i loro viaggi, sempre indossando una pettorina blu e il suo guinzaglio.

Gandalf è stato adottato dai suoi padroni quando aveva 5 settimane in Corea, aveva una grave infezione respiratoria, ma è guarito anche grazie alle gioie dei suoi viaggi e alla sua voglia di scoprire il mondo. Oggi ha due anni ha già visto tantissimi posti diversi e ha ancora tanta voglia di scoprire.

I suoi padroni attraverso una serie di post su Instagram vogliono sensibilizzare tutti i padroni a non lasciare gli animali a casa da soli, ma a portarli dietro, perché basta abituarli e tutto è possibile. Gandalf ha anche il suo passaporto personale ovviamente per transitare da un continente all’altro senza rogne!