L’invenzione che stavamo aspettando: il portabevande da piscina!

Quest’estate è torrida, per rinfrescarci non ci rimane che restare a mollo: mare, lago, fiume, piscina, vale tutto! Ovunque ci sia dell’acqua potrete portare con voi il portabevande gonfiabile, l’invenzione più attesa dai pigri da piscina. In realtà già esistevano in commercio diversi lettini con l’apposito portabicchiere per l’acqua o meglio ancora per una rinfrescante birretta. Il portabevande SXD ha superato però i suoi predecessori. Si tratta di un portabevande a forma di nuvoletta con un arcobaleno che spunta: al centro c’è lo spazio per ghiaccio e bevande e tutto intorno lo spazio per posizionare i bicchieri. Un marchingegno perfetto per le feste in piscina o per un romantico brindisi in acqua al tramonto. Lo trovate in vendita su Amazon a soli 17 euro e svolterete la vostra estate. Prima è stato l’anno del gonfiabile a forma di unicorno, poi è arrivato quello del gonfiabile a forma di avocado, carini eh. Ma vuoi mettere ubriacarsi in piscina? Basta materassini dalle forme fantasiose e dai colori sgargianti, ma inutili. Il popolo ha sete e non solo in spiaggia, anche dentro l’acqua!