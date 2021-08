A 21 anni muore sbranata da una tigre allo zoo

Una storia tragica quella di Catalina Ibarra, morta in uno zoo cileno a soli 21 anni per un errore umano probabilmente. Alla ragazza era stato chiesto di pulire lo spazio antistante la gabbia di una delle tigri ospiti dello zoo in cui lavorava, la gabbia dell’animale però era stata lasciata aperta e l’animale le si è scagliato addosso uccidendola con due morsi al collo. Ora è stata aperta un’inchiesta sui sistemi di sicurezza dello dello zoo safari di Rancagua. Per ora lo zoo conferma che la ragazza non doveva in nessun modo entrare in contatto con gli animali e la gabbia doveva essere chiusa. La storia portebbe rivelarsi più macabra del previsto perché il direttore dello zoo ha affermato che alcuni colleghi della ragazza avrebbero deliberatamente lasciato aperta la gabbia; il motivo del gesto incosciente è però ancora oscuro; non si sa se fosse una cattiva abitudine, un pessimo scherzo o peggio ancora il tentativo di uccidere.